РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12828 посетителей онлайн
Новости Видео Уничтожение российской техники
863 2

Бойцы бригады "Чорний ліс" уничтожили российскую РЛС П-18 "Терек". ВИДЕО

Украинские защитники продолжают "ослеплять" российскую противовоздушную оборону и разведку.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отдельной артиллерийской бригады "Чорний ліс" успешно выследили и поразили радиолокационную станцию оккупантов П-18 "Терек".

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Бойцы бригады "Чорний ліс" поразили самолет МиГ-29 и ЗРГК "Панцирь-С1" на аэродроме "Халино" в Курской области. ВИДЕО

Автор: 

РЛС (138) уничтожение (10401) дроны (7760) 15-я отдельная бригада артразведки (22)
Поделиться:
Подытожить:

Загрузка...

 
 