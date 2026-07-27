Бойцы бригады "Чорний ліс" уничтожили российскую РЛС П-18 "Терек". ВИДЕО
Украинские защитники продолжают "ослеплять" российскую противовоздушную оборону и разведку.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы отдельной артиллерийской бригады "Чорний ліс" успешно выследили и поразили радиолокационную станцию оккупантов П-18 "Терек".
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