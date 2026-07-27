Операторы дронов ГУР уничтожили пусковую установку и РЛС российского ЗРК С-400 "Триумф" в оккупированном Крыму
Украинские разведчики нанесли сокрушительный удар по дорогостоящей системе противовоздушной обороны российских оккупантов во временно оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ночь с 25 на 26 июля 2026 года бойцы Департамента беспилотных систем ГУР МО Украины успешно выследили и поразили российский ЗРК С-400 "Триумф".
В результате операции украинские спецназовцы сожгли пусковую установку комплекса, а также всевысотную радиолокационную станцию 96Л6, которая отвечала за обнаружение целей. В сети опубликованы эксклюзивные кадры эффективной работы украинских дронов против вражеской ПВО на полуострове.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль