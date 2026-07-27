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Ночью оккупированный Крым подвергся атаке: поражена энергетическая инфраструктура, наблюдаются отключения электроэнергии
Объекты электроснабжения в оккупированном Крыму вновь подверглись нападению. Часть населенных пунктов осталась без света.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Крымэнерго".
Где нет света?
Там сообщают, что сложная ситуация наблюдается на северо-западе, востоке и юге полуострова.
"На территории Крыма действуют ограничения электроснабжения. Отключения происходят оперативно, в зависимости от ситуации в энергорайонах", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму и в Донецкой области были поражены 19 энергоузлов рашистов.
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