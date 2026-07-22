Оккупационные власти Крыма планируют построить временные объездные дороги возле Чонгара и Армянска

Оккупационные власти Крыма планируют построить временные объездные дороги в районе Чонгара и Армянска.

Об этом пишет "Крымский ветер" со ссылкой на распоряжение так называемого совета министров полуострова, передает Цензор.НЕТ.

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Из резервного фонда на эти работы выделено более 120,3 миллиона рублей.

Кроме того, предусмотрено выделение 25,4 миллиона рублей на обустройство временного объезда на трассе "Граница с Херсонской областью - Армянск". Средства должно получить оккупационное министерство транспорта Крыма, а отчитаться об их использовании обязали до 15 января 2027 года.

Напомним, что за прошедшую неделю Силы обороны Украины нанесли удары по 360 грузовикам, которые использовались для обеспечения логистики российских войск через так называемый сухопутный коридор в оккупированный Крым.

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