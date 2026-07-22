Окупаційна влада Криму планує побудувати тимчасові об’їзні дороги біля Чонгара та Армянська.

Про це пише "Кримський вітер" з посиланням на розпорядження так званої ради міністрів півострова, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

З резервного фонду на ці роботи виділили понад 120,3 мільйона рублів.

Крім того, передбачено виділення 25,4 мільйона рублів на облаштування тимчасового об’їзду на дорозі "Межа з Херсонською областю - Армянськ". Кошти має отримати окупаційне міністерство транспорту Криму, а звітувати про їх використання зобов’язали до 15 січня 2027 року.

Нагадаємо, що за минулий тиждень Сили оборони України завдали ударів по 360 вантажівках, які використовувалися для забезпечення логістики російських військ через так званий сухопутний коридор до окупованого Криму.

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