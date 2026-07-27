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Вночі окупований Крим перебував під атакою: уражено енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення
Об'єкти електропостачання в окупованому Криму знову зазнали атаки. Частина населених пунктів залишилася без світла.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крименерго".
Де немає світла?
Там інформують, що складна ситуація спостерігається на північному заході, сході та півдні півострова.
"На території Криму діють обмеження електропостачання. Відключення відбуваються оперативно, залежно від ситуації в енергорайонах", - йдеться в повідомленні.
Що передувало?
Раніше повідомлялося, що 19 енерговузлів рашистів уражено в окупованому Криму та на Донеччині.
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