Вночі окупований Крим перебував під атакою: уражено енергетичну інфраструктуру, є знеструмлення

Об'єкти електропостачання в окупованому Криму знову зазнали атаки. Частина населених пунктів залишилася без світла.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Крименерго".

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Де немає світла?

Там інформують, що складна ситуація спостерігається на північному заході, сході та півдні півострова.

"На території Криму діють обмеження електропостачання. Відключення відбуваються оперативно, залежно від ситуації в енергорайонах", - йдеться в повідомленні.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що 19 енерговузлів рашистів уражено в окупованому Криму та на Донеччині.

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