В окупованому Криму пролунали вибухи: повідомляють про атаку дронів

У ніч на 23 липня в тимчасово окупованому Криму пролунала серія вибухів. Півострів міг опинитися під черговою атакою безпілотників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із почиланням на місцеві телеграм-канали.

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За інформацією Telegram-каналу "Кримський вітер", вибухи пролунали в районах Феодосії, Євпаторії та Севастополя. Також про гучні звуки повідомляли жителі Ялти.

Окупаційна влада заявила про атаку

Призначений Росією "губернатор" Севастополя Михайло Развожаєв повідомив про повітряну тривогу та заявив про атаку безпілотників на місто.

Водночас офіційної інформації щодо можливих наслідків або пошкоджень на момент публікації не оприлюднювали.

Повідомляють про можливу атаку на позиції ППО

За даними "Кримського вітру", з посиланням на повідомлення підписників, безпілотники могли атакувати позиції російської протиповітряної оборони на Федюхіних висотах поблизу Балаклавської теплоелектростанції.

Наразі незалежного підтвердження цієї інформації немає.

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