СБС уразили 13 енерговузлів на окупованих територіях, - Мадяр. ВIДЕО
У межах операції "Кримський рубильник off" підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили ще 13 енерговузлів в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України протягом 21-22 липня.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що загальний рахунок протягом операції 1-22 липня становить 117 енергетичних цілей.
Перелік уражених об'єктів в окупованому Криму
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Масандра", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis".
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Алупка, АР Крим, 413 оп "Рейд".
- Електропідстанція, нп Широке, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 413 оп "Рейд".
- Електропідстанція, ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
- Електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2".
Ураження на ТОТ Запорізької і Херсонської областей
- Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС.
- Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2".
- Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл., 427 ОБр СБС "Рарог".
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