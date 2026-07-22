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Новини Удари по Криму Результати роботи підрозділів СБС
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СБС уразили 13 енерговузлів на окупованих територіях, - Мадяр. ВIДЕО

У межах операції "Кримський рубильник off" підрозділи Сил безпілотних систем (СБС) уразили ще 13 енерговузлів в окупованому Криму та на інших тимчасово окупованих територіях України протягом 21-22 липня.

Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт (Мадяр) Бровді, інформує Цензор.НЕТ.

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Зазначається, що загальний рахунок протягом операції 1-22 липня становить 117 енергетичних цілей.

Перелік уражених об'єктів в окупованому Криму

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Алушта", нп Алушта, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Масандра", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Лучисте", нп Лучисте, АР Крим, 412 ОБр СБС "Nemesis".
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка, АР Крим, 1 ОЦ СБС.
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Дарсан", нп Алупка, АР Крим, 413 оп "Рейд".
  • Електропідстанція, нп Широке, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Зоря", нп Понизівка, АР Крим, 413 оп "Рейд".
  • Електропідстанція, ПС 110 кВ "Зимине", нп Зимине, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2".

Також дивіться: У окупованих Ялті та Алушті після атаки дронів спалахнули пожежі на електропідстанціях, - ЗМІ. ВIДЕО

Ураження на ТОТ Запорізької і Херсонської областей

  • Електропідстанція ПС 150 кВ "Бердянська", нп Бердянськ, Запорізька обл., 1 ОЦ СБС.
  • Електропідстанція, нп Ольгіне, Херсонська обл., 20 ОБр СБС "К-2".
  • Електропідстанція, нп Більмак, Запорізька обл., 427 ОБр СБС "Рарог".

Також дивіться: Український дрон-камікадзе FP-2 уразив скупчення ворожих фур біля КПП "Чонгар". ВIДЕО

Автор: 

Крим (14261) Запорізька область (5143) Бровді Роберт Мадяр (171) Сили безпілотних систем (594) Херсонська область (6850)
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