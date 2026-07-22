СБС поразили 13 энергоузлов на оккупированных территориях, - Мадяр. ВИДЕО

В рамках операции "Крымский рубильник off" подразделения Сил беспилотных систем (СБС) нанесли удары по еще 13 энергоузлам в оккупированном Крыму и на других временно оккупированных территориях Украины в период с 21 по 22 июля.

Об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем Роберт (Мадяр) Бровди, сообщает Цензор.НЕТ.

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Отмечается, что общий итог в ходе операции 1–22 июля составляет 117 энергетических целей.

Перечень пораженных объектов в оккупированном Крыму

Электроподстанция ПС 110 кВ "Алушта", г. Алушта, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра".

Электроподстанция ПС 110 кВ "Массандра", г. Ялта, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

Электроподстанция ПС 110 кВ "Лучистое", нп Лучистое, АР Крым, 412-я обр СБС "Nemesis".

Электроподстанция ПС 110 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

Электроподстанция ПС 110 кВ "Алупка", нп Алупка, АР Крым, 1 ОЦ СБС.

Электроподстанция ПС 110 кВ "Дарсан", нп Алупка, АР Крым, 413 оп "Рейд".

Электроподстанция, нп Широкое, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра".

Электроподстанция ПС 110 кВ "Заря", нп Понизовка, АР Крым, 413 оп "Рейд".

Электроподстанция, ПС 110 кВ "Зимино", населенный пункт Зимино, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра".

Электроподстанция ПС 110 кВ "Гаспра", населенный пункт Гаспра, АР Крым, 20-я обр СБС "К-2".

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Поражения на ТВТ Запорожской и Херсонской областей

Электроподстанция ПС 150 кВ "Бердянская", нп Бердянск, Запорожская обл., 1 ОЦ СБС.

Электроподстанция, пгт Ольгино, Херсонская обл., 20-я бригада СБС "К-2".

Электроподстанция, п. Бильмак, Запорожская обл., 427-я бригада СБС "Рарог".

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