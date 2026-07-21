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Новости Видео Удары по логистике РФ
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Украинский дрон-камикадзе FP-2 поразил скопление вражеских грузовиков возле КПП "Чонгар". ВИДЕО

В сети появились кадры точного удара украинского беспилотника по логистическим средствам оккупантов на административной границе с временно оккупированным Крымом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе FP-2 эпично поразил скопление грузовых автомобилей врага недалеко от контрольно-пропускного пункта "Чонгар".

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В результате попадания зафиксирован мощный взрыв и поражение транспорта, который захватчики использовали для обеспечения своих сил.

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грузы (268) Крым (26068) дроны (7642) Чонгар (28) Херсонская область (5852) Генический район (24)
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Топ комментарии
+6
Идею этой съёмки, а может, и не съёмки,
Поймёт не только дятел, но даже и кацап, -
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Куда направил дрончик украинский Генштаб....
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21.07.2026 13:53 Ответить
+5
Мало
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21.07.2026 13:50 Ответить
+5
Є ще продовженя цього відео - отріцательно вижившие кацапьі
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21.07.2026 13:54 Ответить

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