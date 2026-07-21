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Украинский дрон-камикадзе FP-2 поразил скопление вражеских грузовиков возле КПП "Чонгар". ВИДЕО
В сети появились кадры точного удара украинского беспилотника по логистическим средствам оккупантов на административной границе с временно оккупированным Крымом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, дрон-камикадзе FP-2 эпично поразил скопление грузовых автомобилей врага недалеко от контрольно-пропускного пункта "Чонгар".
В результате попадания зафиксирован мощный взрыв и поражение транспорта, который захватчики использовали для обеспечения своих сил.
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