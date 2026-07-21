Український дрон-камікадзе FP-2 уразив скупчення ворожих фур біля КПП "Чонгар". ВIДЕО

В мережі оприлюднено кадри точного удару українського безпілотника по логістичних засобах окупантів на адміністраційній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе FP-2 епічно влучив у скупчення вантажних автомобілів ворога неподалік контрольно-пропускного пункту "Чонгар".

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Внаслідок влучання зафіксовано потужний вибух та ураження транспорту, який загарбники використовували для забезпечення своїх сил.

Також дивіться: Пілоти CODE 9.2 показали кадри ураження КПП "Джанкой", мосту та переправи на Чонгарі. ВIДЕО

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Оператори 422-го полку Luftwaffe уразили залізничний міст і енергооб’єкт, що забезпечували логістику окупантів. ВIДЕО