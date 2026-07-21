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Новини Відео Удари по логістиці РФ
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Український дрон-камікадзе FP-2 уразив скупчення ворожих фур біля КПП "Чонгар". ВIДЕО

В мережі оприлюднено кадри точного удару українського безпілотника по логістичних засобах окупантів на адміністраційній межі з тимчасово окупованим Кримом.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе FP-2 епічно влучив у скупчення вантажних автомобілів ворога неподалік контрольно-пропускного пункту "Чонгар".

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Внаслідок влучання зафіксовано потужний вибух та ураження транспорту, який загарбники використовували для забезпечення своїх сил.

Також дивіться: Пілоти CODE 9.2 показали кадри ураження КПП "Джанкой", мосту та переправи на Чонгарі. ВIДЕО

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вантажі (1562) Крим (14255) дрони (8743) Чонгар (32) Херсонська область (6844) Генічеський район (25)
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Топ коментарі
+7
Идею этой съёмки, а может, и не съёмки,
Поймёт не только дятел, но даже и кацап, -
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Куда направил дрончик украинский Генштаб....
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21.07.2026 13:53 Відповісти
+6
Є ще продовженя цього відео - отріцательно вижившие кацапьі
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21.07.2026 13:54 Відповісти
+5
Мало
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21.07.2026 13:50 Відповісти

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