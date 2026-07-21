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Український дрон-камікадзе FP-2 уразив скупчення ворожих фур біля КПП "Чонгар". ВIДЕО
В мережі оприлюднено кадри точного удару українського безпілотника по логістичних засобах окупантів на адміністраційній межі з тимчасово окупованим Кримом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, дрон-камікадзе FP-2 епічно влучив у скупчення вантажних автомобілів ворога неподалік контрольно-пропускного пункту "Чонгар".
Внаслідок влучання зафіксовано потужний вибух та ураження транспорту, який загарбники використовували для забезпечення своїх сил.
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Поймёт не только дятел, но даже и кацап, -
Не стойте и не прыгайте, не пойте, не пляшите
Куда направил дрончик украинский Генштаб....