В оккупированном Крыму прогремели взрывы: сообщают об атаке дронов

В ночь на 23 июля во временно оккупированном Крыму прогремела серия взрывов. Полуостров, возможно, подвергся очередной атаке беспилотников.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на местные Telegram-каналы.

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По информации Telegram-канала "Крымский ветер", взрывы прогремели в районах Феодосии, Евпатории и Севастополя. Также о громких звуках сообщали жители Ялты.

Оккупационные власти заявили об атаке

Назначенный Россией "губернатор" Севастополя Михаил Развожаев сообщил о воздушной тревоге и заявил об атаке беспилотников на город.

В то же время официальная информация о возможных последствиях или повреждениях на момент публикации не обнародована.

Сообщают о возможной атаке на позиции ПВО

По данным "Крымского ветра" со ссылкой на сообщения подписчиков, беспилотники могли атаковать позиции российской противовоздушной обороны на Федюхиных высотах вблизи Балаклавской теплоэлектростанции.

На данный момент независимого подтверждения этой информации нет.

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