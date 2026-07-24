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Новини Удари по Криму
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19 енерговузлів рашистів уражено в окупованому Криму та на Донеччині, - Мадяр. ВIДЕО

23-24 липня Сили безпілотних систем уразили 19 енерговузлів рашистів на окупованих територіях.

Про це повідомив командувач Роберт Бровді (Мадяр), інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Так, 17 об'єктів уражено в окупованому Криму та 2 на інших територіях.

Загалом із 1 по 24 липня уражено 136 енергетичних цілей.

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Що уражено?

Командувач СБС оприлюднив перелік уражених об'єктів:

  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Малоріченське", АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція ПС 110/35 кВ "Приморський", нп Приморський, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 110/10 кВ "Гурзуф", нп Гурзуф, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Насосна-16", нп Василькове, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Восход", нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Олексіївка", нп Олексіївка, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Веселе", нп Веселе, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Холодильник", нп Євпаторія, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крим, 20 ОБр СБС "К-2";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Крайнє", нп Крайнє, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Скворцово", нп Скворцово, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція ПС 110/10 кВ "Ближні Камиші", нп Феодосія, АР Крим, 1 ОЦ СБС;
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Глібівка", нп Внукове, АР Крим, 9 бат "Кайрос" 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетівка, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Берегове", нп Молочне, АР Крим, 427 ОБр СБС "Рарог";
  • Електропідстанція ПС 110 кВ "Судак", нп Судак, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція ПС 110/10 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крим, 413 оп СБС "Рейд";
  • Електропідстанція, нп Кременівка, Донецька обл., 3 бат 414 ОБр СБС "Птахи Мадяра";
  • Електропідстанція, нп Дружба, Донецька обл., 20 ОБр СБС "К-2".

Також дивіться: У окупованих Ялті та Алушті після атаки дронів спалахнули пожежі на електропідстанціях, - ЗМІ. ВIДЕО

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Крим (11943) Бровді Роберт Мадяр (173) Сили безпілотних систем (598)
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