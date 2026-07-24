19 энергоузлов рашистов поражены в оккупированном Крыму и в Донецкой области, - Мадяр. ВИДЕО

23–24 июля Силы беспилотных систем нанесли удары по 19 энергетическим объектам рашистов на оккупированных территориях.

Об этом сообщил командующий Роберт Бровди (Мадяр), передает Цензор.НЕТ.

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Так, 17 объектов поражено в оккупированном Крыму и 2 — на других территориях.

Всего с 1 по 24 июля было поражено 136 энергетических целей.

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Что было поражено?

Командующий СБС обнародовал перечень пораженных объектов:

Электроподстанция ПС 110 кВ "Малореченское", АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414 обр СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 110/35 кВ "Приморский", нп Приморский, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110/10 кВ "Гурзуф", нп Гурзуф, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Насосная-16", нп Васильково, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Восход", нп Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Алексеевка", нп Алексеевка, АР Крым, 427 ОБр СБС "Рарог";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Веселое", п. Веселое, АР Крым, 413-я оперативная часть СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Холодильник", нп Евпатория, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Гаспра", нп Гаспра, АР Крым, 20-я обр СБС "К-2";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Крайнее", нп Крайнее, АР Крым, 9 бат "Кайрос" 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Скворцово", населенный пункт Скворцово, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ближние Камыши", населенный пункт Феодосия, АР Крым, 1 ОЦ СБС;

Электроподстанция ПС 110 кВ "Глебовка", населенный пункт Внуково, АР Крым, 9-я батарея "Кайрос" 414-й бригады СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Берегово", нп Молочное, АР Крым, 427-я обр СБС "Рарог";

Электроподстанция ПС 110 кВ "Судак", нп Судак, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция ПС 110/10 кВ "Ялта", нп Ялта, АР Крым, 413 оп СБС "Рейд";

Электроподстанция, нп Кременевка, Донецкая обл., 3 бат 414-й обр СБС "Птахи Мадяра";

Электроподстанция, нп Дружба, Донецкая обл., 20-я обр СБС "К-2".

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