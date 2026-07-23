Украинские дроны за неделю вывели из строя около 8% складских мощностей крупнейшего маркетплейса РФ Wildberries, - российские СМИ

За последнюю неделю украинские беспилотники нанесли удары по около 10 % логистической инфраструктуры крупнейшего российского маркетплейса Wildberries. В результате ударов было выведено из строя примерно 8 % складских мощностей компании.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "Коммерсант", под удары попали логистические комплексы Wildberries в Электростали Московской области, Котовске Тамбовской области, Краснодаре и Невинномыске Ставропольского края.

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По данным издания, поврежденные склады имеют общую площадь более 550 тысяч квадратных метров. Представитель Wildberries заявил, что все четыре объекта потребуют полноценного восстановления.

По оценке собеседника "Коммерсанта" на рынке недвижимости, строительство аналогичных складских комплексов без учета стоимости оборудования обойдется примерно в 35,5 млрд рублей. В то же время эксперты считают, что более быстрым решением станет восстановление поврежденных центров, а не строительство новых.

Российские специалисты признают, что потеря 8% логистических мощностей является ощутимым ударом для бизнеса. Управляющий партнер Umbrella Consulting Group Кирилл Агапов заявил, что это повлияет на сроки доставки, распределение товарных запасов и устойчивость всей маршрутной сети.

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Особенно болезненными, по оценке российских экспертов, стали потери логистических центров в Краснодаре и Невинномиске, которые обеспечивали поставки товаров на юг России. Также существенное значение имел склад в Подмосковье, через который проходили импортные грузы и крупные логистические потоки.

Чтобы компенсировать потери, Wildberries, по прогнозам российских аналитиков, будет вынужден перераспределять грузопотоки на склады Поволжья, Урала и Сибири, а также активнее привлекать сторонних логистических операторов и партнерские пункты выдачи заказов.

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