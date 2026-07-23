Українські дрони за тиждень вивели з ладу близько 8% складських потужностей найбільшого маркетплейса РФ Wildberries , - росЗМІ

Українські безпілотники за останній тиждень атакували близько 10% логістичної інфраструктури найбільшого російського маркетплейса Wildberries. Унаслідок ударів було виведено з ладу приблизно 8% складських потужностей компанії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на російське видання "Коммерсант", під удари потрапили логістичні комплекси Wildberries в Електросталі Московської області, Котовську Тамбовської області, Краснодарі та Невинномиську Ставропольського краю.

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За даними видання, пошкоджені склади мають загальну площу понад 550 тисяч квадратних метрів. Представник Wildberries заявив, що всі чотири об'єкти потребуватимуть повноцінного відновлення.

За оцінкою співрозмовника "Коммерсанта" на ринку нерухомості, будівництво аналогічних складських комплексів без урахування вартості обладнання коштуватиме близько 35,5 млрд рублів. Водночас експерти вважають, що швидшим рішенням стане відновлення пошкоджених центрів, а не спорудження нових.

Російські фахівці визнають, що втрата 8% логістичних потужностей є відчутним ударом для бізнесу. Керівний партнер Umbrella Consulting Group Кирило Агапов заявив, що це вплине на строки доставки, розподіл товарних запасів і стійкість усієї маршрутної мережі.

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Особливо болючими, за оцінкою російських експертів, стали втрати логістичних центрів у Краснодарі та Невинномиську, які забезпечували постачання товарів на південь Росії. Також суттєве значення мав склад у Підмосков'ї, через який проходили імпортні вантажі та великі логістичні потоки.

Щоб компенсувати втрати, Wildberries, за прогнозами російських аналітиків, буде змушений перерозподіляти вантажопотоки на склади Поволжя, Уралу та Сибіру, а також активніше залучати сторонніх логістичних операторів і партнерські пункти видачі замовлень.

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