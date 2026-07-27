Оператори дронів ГУР знищили пускову установку та РЛС російського ЗРК С-400 "Тріумф" в окупованому Криму. ВIДЕО

Українські розвідники завдали нищівного удару по дороговартісній системі протиповітряної оборони російських окупантів у тимчасово окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у ніч з 25 на 26 липня 2026 року бійці Департаменту безпілотних систем ГУР МО України успішно вистежили та уразили російський ЗРК С-400 "Тріумф".

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У результаті операції українські спецпризначенці спалили пускову установку комплексу, а також всевисотну радіолокаційну станцію 96Л6, яка відповідала за виявлення цілей. У мережі оприлюднено ексклюзивні кадри ефективної роботи українських дронів по ворожій ППО на півострові.

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