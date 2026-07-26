Уражено об’єкт "Чорноморнафтогазу", ворожий ретранслятор управління ударними БпЛА, міст і склад на ТОТ, - Генштаб

У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, завдано ураження об'єкту "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим).

Зафіксовано ураження цілі.

"Після тимчасової окупації Криму захоплені росією об'єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові", - йдеться у повідомленні.

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Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).

Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.

Інші ураження

Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.

Донецької області, який противник використовує для військової логістики. Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Результати попередніх уражень

Окрім того, уточнено результати попередніх уражень:

25 липня 2026 року - підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені (Тюменська область, РФ).

Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської федерації.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.

Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.

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