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Новини Атака дронів на регіони РФ Удари по Криму
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Уражено об’єкт "Чорноморнафтогазу", ворожий ретранслятор управління ударними БпЛА, міст і склад на ТОТ, - Генштаб

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У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

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Що уражено?

Так, завдано ураження об'єкту "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим).

Зафіксовано ураження цілі.

"Після тимчасової окупації Криму захоплені росією об'єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові", - йдеться у повідомленні.

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Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).

Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.

Інші ураження

  • Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.
  • Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.

Результати попередніх уражень

Окрім того, уточнено результати попередніх уражень:

  • 25 липня 2026 року - підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені (Тюменська область, РФ).
  • Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської федерації.

"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.

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Що передувало?

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Автор: 

Генштаб ЗС (8782) Крим (11946) Чорноморнафтогаз (32) Удари по РФ (1153) Тюмень (6)
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