Уражено об’єкт "Чорноморнафтогазу", ворожий ретранслятор управління ударними БпЛА, міст і склад на ТОТ, - Генштаб
У ніч на 26 липня 2026 року в рамках зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора підрозділи Сил оборони України завдали ураження низці важливих воєнних і воєнно-економічних цілей противника.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Що уражено?
Так, завдано ураження об'єкту "Чорноморнафтогаз" у районі Внукового (АР Крим).
Зафіксовано ураження цілі.
"Після тимчасової окупації Криму захоплені росією об'єкти ДАТ "Чорноморнафтогаз" використовуються окупаційною адміністрацією для видобутку, зберігання та транспортування природного газу й нафтопродуктів, а також для забезпечення паливно-енергетичних потреб російського окупаційного угруповання на півострові", - йдеться у повідомленні.
Також уражено наземний ретранслятор для управління ударними БпЛА типу "Герань"/"Гербера" у районі Чорноморського (АР Крим).
Ретранслятори забезпечують збільшення дальності, стійкості та якості управління ударними безпілотними літальними апаратами, що застосовуються противником для атак по території України.
Інші ураження
- Окрім того, українські воїни уразили автомобільний міст у районі Виселок Донецької області, який противник використовує для військової логістики.
- Також завдано ураження складу БпЛА противника у районі Червонопопівки та району зосередження живої сили противника у Пурдівці Луганської області.
Результати попередніх уражень
Окрім того, уточнено результати попередніх уражень:
- 25 липня 2026 року - підтверджено ураження Тюменського нафтопереробного заводу у Тюмені (Тюменська область, РФ).
- Тюменський НПЗ є одним із ключових підприємств нафтопереробної галузі Західного Сибіру. Потужність підприємства становить близько 7 млн тонн нафти на рік. Завод виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційне паливо, мазут та інші нафтопродукти, що використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил Російської федерації.
"Сили оборони України й надалі системно здійснюватимуть заходи, спрямовані на припинення збройної агресії російської федерації", - наголошують у Генштабі.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що на Тюменському НПЗ пожежа після атаки БпЛА.
- Окрім того, після атак БпЛА спалахнули пожежі в Енгельсі, Ростові, Бєлгороді та окупованому Луганську.
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