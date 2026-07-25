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"Захист не врятував": дрони ССО пробили антидронові сітки на Тюменському НПЗ

горить нпз в Тюмені

Підрозділи Deep Strike Сил спеціальних операцій у взаємодії з повстанським рухом на території Росії "Черная Искра" уразили Тюменський нафтопереробний завод у Тюменській області РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ССО.

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Нові деталі

Як зазначається, дрони ССО подолали понад 2000 кілометрів до цілі. Ключові установки підприємства були огороджені антидроновими сітками, але це їх не врятувало. На території заводу вирує пожежа.

Це повторне ураження Тюменського НПЗ українськими Силами спеціальних операцій. Раніше підприємство було успішно атаковане місяць тому - 20 червня.

Що про уражене підприємство відомо?

Тюменський - один із великих НПЗ росії з потужністю переробки до 9 млн тонн нафти на рік. Завдяки великій глибині переробки він спеціалізується на виробництві високоякісного бензину та дизельного палива.

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Що передувало?

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