"Защита не спасла": дроны ССО пробили антидроновые сетки на Тюменском НПЗ

Подразделения Deep Strike Сил специальных операций во взаимодействии с повстанческим движением на территории России "Черная Искра" нанесли удар по Тюменскому нефтеперерабатывающему заводу в Тюменской области РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ССО.

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Как отмечается, дроны ССО преодолели более 2000 километров до цели. Ключевые установки предприятия были ограждены антидроновыми сетками, но это их не спасло. На территории завода бушует пожар.

Это повторное поражение Тюменского НПЗ украинскими Силами специальных операций. Ранее предприятие было успешно атаковано месяц назад - 20 июня.

Что известно о пораженном предприятии?

Тюменский - один из крупнейших НПЗ России с мощностью переработки до 9 млн тонн нефти в год. Благодаря большой глубине переработки он специализируется на производстве высококачественного бензина и дизельного топлива.

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Что этому предшествовало?

Ранее сообщалось, что на Тюменском НПЗ произошел пожар после атаки БПЛА.

Кроме того, после атак БПЛА вспыхнули пожары в Энгельсе, Ростове, Белгороде и оккупированном Луганске.

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