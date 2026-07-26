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Пострадали объект "Черноморнефтегаза", вражеский ретранслятор управления ударными БПЛА, мост и склад на ВОТ, - Генштаб

удары по РФ

В ночь на 26 июля 2026 года в рамках мер по снижению военно-экономического потенциала российского агрессора подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по ряду важных военных и военно-экономических целей противника.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

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Что было поражено?

Так, нанесен удар по объекту "Черноморнефтегаз" в районе Внуково (АР Крым).

Зафиксировано поражение цели.

"После временной оккупации Крыма захваченные Россией объекты ГАТ "Черноморнефтегаз" используются оккупационной администрацией для добычи, хранения и транспортировки природного газа и нефтепродуктов, а также для обеспечения топливно-энергетических потребностей российской оккупационной группировки на полуострове", — говорится в сообщении.

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Также поражен наземный ретранслятор для управления ударными БПЛА типа "Герань"/"Гербера" в районе Черноморского (АР Крым).

Ретрансляторы обеспечивают увеличение дальности, устойчивости и качества управления ударными беспилотными летательными аппаратами, применяемыми противником для атак по территории Украины.

Другие поражения

  • Кроме того, украинские военные поразили автомобильный мост в районе Выселок Донецкой области, который противник использует для военной логистики.
  • Также нанесен удар по складу БПЛА противника в районе Червонопоповки и по району сосредоточения живой силы противника в Пурдивке Луганской области.

Результаты предыдущих поражений

Кроме того, уточнены результаты предыдущих ударов:

  • 25 июля 2026 года — подтверждено поражение Тюменского нефтеперерабатывающего завода в Тюмени (Тюменская область, РФ).
  • Тюменский НПЗ является одним из ключевых предприятий нефтеперерабатывающей отрасли Западной Сибири. Мощность предприятия составляет около 7 млн тонн нефти в год. Завод производит автомобильные бензины, дизельное топливо, авиационное топливо, мазут и другие нефтепродукты, используемые, в частности, для обеспечения потребностей военно-промышленного комплекса и вооруженных сил Российской Федерации.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно осуществлять меры, направленные на прекращение вооруженной агрессии Российской Федерации", — отмечают в Генштабе.

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Что предшествовало?

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Автор: 

Генштаб ВС (8508) Крым (25186) Черноморнефтегаз (67) Удары по РФ (1107) Тюиень (6)
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