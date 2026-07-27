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Бійці бригади "Чорний ліс" знищили російську РЛС П-18 "Терек". ВIДЕО

Українські захисники продовжують "сліпити" російську протиповітряну оборону та розвідку.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни окремої артилерійської бригади "Чорний ліс" успішно вистежили та уразили радіолокаційну станцію окупантів П-18 "Терек".

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