Бійці бригади "Чорний ліс" знищили російську РЛС П-18 "Терек". ВIДЕО
Українські захисники продовжують "сліпити" російську протиповітряну оборону та розвідку.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, воїни окремої артилерійської бригади "Чорний ліс" успішно вистежили та уразили радіолокаційну станцію окупантів П-18 "Терек".
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль