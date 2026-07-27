Пілот винищувача зафільмував знищення російської повітряної цілі над Миколаєвом. ВIДЕО
У мережі опублікували кадри, на яких пілот Повітряних сил України показав знищення російської повітряної цілі над Миколаєвом.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, під час останньої атаки ворога екіпаж українського винищувача перехопив і знищив ворожу повітряну ціль.
На відеозаписі видно, як пілот здійснює пуск ракети по цілі, після чого відбувається її точне ураження та вибух у повітрі.
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