Пілоти винищувачів МіГ-29 перехопили російський реактивний "Шахед" ракетою Р-73. ВIДЕО
Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України перехопили та знищили російський реактивний дрон-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у соціальних мережах.
Для перехоплення та знищення повітряних цілей екіпажі винищувачів застосовують ракети класу "повітря-повітря" Р-27 та Р-73.
На кадрах видно, як ракета точно влучає у ціль, після чого російський реактивний "Шахед" вибухає у повітрі.
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