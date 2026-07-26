Пілоти винищувачів МіГ-29 перехопили російський реактивний "Шахед" ракетою Р-73. ВIДЕО

Пілоти винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України перехопили та знищили російський реактивний дрон-камікадзе типу "Шахед" під час однієї з повітряних атак ворога.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відеозапис бойової роботи оприлюднив один з українських пілотів у соціальних мережах.

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Для перехоплення та знищення повітряних цілей екіпажі винищувачів застосовують ракети класу "повітря-повітря" Р-27 та Р-73.

На кадрах видно, як ракета точно влучає у ціль, після чого російський реактивний "Шахед" вибухає у повітрі.

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