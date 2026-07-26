Пилоты истребителей МиГ-29 перехватили российский реактивный "Шахед" ракетой Р-73. ВИДЕО

Пилоты истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины перехватили и уничтожили российский реактивный дрон-камикадзе типа "Шахед" во время одной из воздушных атак противника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись боевых действий опубликовал один из украинских пилотов в социальных сетях.

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Для перехвата и уничтожения воздушных целей экипажи истребителей применяют ракеты класса "воздух-воздух" Р-27 и Р-73.

На кадрах видно, как ракета точно попадает в цель, после чего российский реактивный "Шахед" взрывается в воздухе.

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