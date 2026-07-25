Экипажи МиГ-29 нанесли серию авиаударов по российской пехоте бомбами GBU-39 и GBU-62
Экипажи истребителей МиГ-29 Воздушных сил Украины нанесли серию авиаударов по российской пехоте на одном из направлений фронта.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во взаимодействии с подразделениями Сил обороны пилоты Воздушных сил нанесли точные удары по личному составу оккупантов во время штурмовых действий украинских военных.
Для поражения противника экипажи МиГ-29 применили высокоточные авиабомбы GBU-39 и GBU-62, нанеся врагу значительные потери.
Видео опубликовал один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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