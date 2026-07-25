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Екіпажі МіГ-29 завдали серії авіаударів по російській піхоті бомбами GBU-39 і GBU-62. ВIДЕО

Екіпажі винищувачів МіГ-29 Повітряних сил України завдали серії авіаударів по російській піхоті на одному з напрямків фронту.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, у взаємодії з підрозділами Сил оборони пілоти Повітряних сил завдали точних ударів по особовому складу окупантів під час штурмових дій українських військових.

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Для ураження противника екіпажі МіГ-29 застосували високоточні авіабомби GBU-39 та GBU-62, завдавши ворогу значних втрат.

Відео опублікував один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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