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Пилот истребителя снял на видео уничтожение российской воздушной цели над Николаевом. ВИДЕО

В сети появились кадры, на которых пилот Воздушных сил Украины запечатлел уничтожение российской воздушной цели над Николаевом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время последней атаки врага экипаж украинского истребителя перехватил и уничтожил вражескую воздушную цель.

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На видеозаписи видно, как пилот производит пуск ракеты по цели, после чего происходит её точное поражение и взрыв в воздухе.

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