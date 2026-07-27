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Пилот истребителя снял на видео уничтожение российской воздушной цели над Николаевом. ВИДЕО
В сети появились кадры, на которых пилот Воздушных сил Украины запечатлел уничтожение российской воздушной цели над Николаевом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, во время последней атаки врага экипаж украинского истребителя перехватил и уничтожил вражескую воздушную цель.
На видеозаписи видно, как пилот производит пуск ракеты по цели, после чего происходит её точное поражение и взрыв в воздухе.
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