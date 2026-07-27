Повітряні сили за координатами аеророзвідки морпіхів 34-ї бригади розгромили пункт управління російських операторів БпЛА в Олешках. ВIДЕО
Повітряні сили України завдали авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, після проведення аеророзвідки військовослужбовці 34-ї окремої бригади морської піхоти передали координати цілі екіпажам винищувачів, які завдали удару авіабомбами по будівлі, де перебували російські оператори БпЛА.
Унаслідок точного ураження пункт управління було знищено разом із російськими операторами безпілотників.
Кадрами поділилися військовослужбовці 34-ї окремої бригади морської піхоти у своєму телеграм-каналі.
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