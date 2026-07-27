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Повітряні сили за координатами аеророзвідки морпіхів 34-ї бригади розгромили пункт управління російських операторів БпЛА в Олешках. ВIДЕО

Повітряні сили України завдали авіаудару по пункту управління російських операторів безпілотників у тимчасово окупованих Олешках Херсонської області.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, після проведення аеророзвідки військовослужбовці 34-ї окремої бригади морської піхоти передали координати цілі екіпажам винищувачів, які завдали удару авіабомбами по будівлі, де перебували російські оператори БпЛА.

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Унаслідок точного ураження пункт управління було знищено разом із російськими операторами безпілотників.

Кадрами поділилися військовослужбовці 34-ї окремої бригади морської піхоти у своєму телеграм-каналі.

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