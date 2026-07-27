Екіпажі винищувачів Повітряних сил точним авіаударом знищили місце скупчення окупантів та мототехніку. ВIДЕО

Пілоти винищувачів Повітряних сил України завдали точного авіаудару по місцю скупчення живої сили та мототехніки російських військ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, авіаудар був завданий екіпажами винищувачів по будівлі, в якій перебував особовий склад окупантів, а також логістична техніка противника.

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Унаслідок точного влучання центральну частину будівлі було повністю зруйновано разом із рашистами, які перебували всередині.

Кадрами бойових вильотів екіпажів винищувачів поділився один з українських пілотів у своєму телеграм-каналі "Соняшник".

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