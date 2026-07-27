Пілоти "Птахів Мадяра" перехоплювачем "Чаклун-КМ" збили рідкісний БпЛА "Форпост-Р" над Курщиною. ВIДЕО

Пілоти 7-го батальйону "Топота" 414-ї окремої бригади безпілотних систем "Птахи Мадяра" знищили рідкісний російський ударно-розвідувальний безпілотник "Форпост-Р".

Як повідомляє Цензор.НЕТ, 27 липня 2026 року український дрон-перехоплювач "Чаклун-КМ" уразив повітряну ціль над територією Курської області РФ на висоті 4300 метрів.

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Деталі про російський дрон

"Форпост-Р" є носієм керованих авіабомб КАБ-20 з лазерним наведенням і вважається одним із найдорожчих ударно-розвідувальних БпЛА російської армії. За даними військових, це шостий підтверджений випадок знищення такого безпілотника від початку повномасштабної війни та другий - на рахунку 414-ї бригади "Птахи Мадяра".

Командувач Роберт Бровді (Мадяр) також повідомив, що з моменту створення Угруповання Сил безпілотних систем 11 червня 2025 року пілоти підрозділів СБС уразили або знищили 45 067 ворожих ударних і розвідувальних безпілотників, а також 9 186 дронів типу "Шахед" і "Гербера". Серед них "Форпост-Р" став лише другим знищеним апаратом цього типу.

Відео оприлюднив командувач СБС Роберт Бровді (Мадяр).

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