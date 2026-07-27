Пилоты "Птахів Мадяра" сбили редкий БПЛА "Форпост-Р" над Курщиной с помощью перехватчика "Чаклун-КМ". ВИДЕО
Пилоты 7-го батальона "Топота" 414-й отдельной бригады беспилотных систем "Птахи Мадяра" уничтожили редкий российский ударно-разведывательный беспилотник "Форпост-Р".
Как сообщает Цензор.НЕТ, 27 июля 2026 года украинский дрон-перехватчик "Чаклун-КМ" поразил воздушную цель над территорией Курской области РФ на высоте 4300 метров.
Подробности о российском дроне
"Форпост-Р" является носителем управляемых авиабомб КАБ-20 с лазерным наведением и считается одним из самых дорогих ударно-разведывательных БПЛА российской армии. По данным военных, это шестой подтвержденный случай уничтожения такого беспилотника с начала полномасштабной войны и второй — на счету 414-й бригады "Птахи Мадяра".
Командующий Роберт Бровди (Мадяр) также сообщил, что с момента создания Группировки сил беспилотных систем 11 июня 2025 года пилоты подразделений ГСБС поразили или уничтожили 45 067 вражеских ударных и разведывательных беспилотников, а также 9 186 дронов типа "Шахед" и "Гербера". Среди них "Форпост-Р" стал лишь вторым уничтоженным аппаратом этого типа.
Видео обнародовал командующий СБС Роберт Бровди (Мадяр).
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