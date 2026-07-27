Экипажи истребителей Воздушных сил точным авиаударом уничтожили место скопления оккупантов и мототехнику. ВИДЕО
Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту скопления живой силы и мототехники российских войск.
Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен экипажами истребителей по зданию, в котором находился личный состав оккупантов, а также логистическая техника противника.
Вследствие точного попадания центральная часть здания была полностью разрушена вместе с рашистами, находившимися внутри.
Кадрами боевых вылетов экипажей истребителей поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".
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