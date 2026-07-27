Экипажи истребителей Воздушных сил точным авиаударом уничтожили место скопления оккупантов и мототехнику. ВИДЕО

Пилоты истребителей Воздушных сил Украины нанесли точный авиаудар по месту скопления живой силы и мототехники российских войск.

Как сообщает Цензор.НЕТ, авиаудар был нанесен экипажами истребителей по зданию, в котором находился личный состав оккупантов, а также логистическая техника противника.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Вследствие точного попадания центральная часть здания была полностью разрушена вместе с рашистами, находившимися внутри.

Кадрами боевых вылетов экипажей истребителей поделился один из украинских пилотов в своем Telegram-канале "Соняшник".

Смотрите также: Пилоты "Птахів Мадяра" на перехватчике "Чаклун-КМ" сбили редкий БПЛА "Форпост-Р" над Курщиной. ВИДЕО

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Дроноры Lasar’s Group поразили комплексы ПВО ЗРК "Бук-М3" и С-300 оккупантов на Константиновском направлении. ВИДЕО