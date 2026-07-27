РФ нанесла удар по гражданским судам в портах Николаевской области: есть погибший и раненые. ФОТО
В ночь на 27 июля Россия нанесла удары по гражданским торговым судам в портах Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГП "Администрация морских портов Украины".
Как отмечается, под вражеским огнем оказались суда, которые остаются заблокированными в украинских портах еще с начала полномасштабного вторжения в 2022 году и не совершают коммерческих рейсов.
Есть погибший и раненые
В результате атаки есть погибший и раненые.
"Это очередной сознательный удар России по гражданскому судоходству и портовой инфраструктуре Украины. Атаки на суда, которые годами не могут покинуть заблокированные порты, в очередной раз демонстрируют системный характер российского террора против морской отрасли и создают прямую угрозу жизни гражданских моряков.
Украина продолжает фиксировать эти преступления и призывает международное морское сообщество к решительной реакции на атаки России против гражданского торгового флота", - подчеркивает "Администрация морских портов Украины".
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