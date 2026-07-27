РФ вдарила по цивільних суднах у портах Миколаївщини: є загиблий та поранені. ФОТО

У ніч на 27 липня Росія завдала ударів по цивільних торговельних суднах у портах Миколаївської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДП "Адміністрація морських портів України".

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Як зазначається, під ворожим вогнем опинилися судна, які залишаються заблокованими в українських портах ще з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році та не здійснюють комерційних рейсів.

Є загиблий та поранені

Внаслідок атаки є загиблий та поранені.

"Це черговий свідомий удар росії по цивільному судноплавству та портовій інфраструктурі України. Атаки на судна, які роками не можуть залишити заблоковані порти, вкотре демонструють системний характер російського терору проти морської галузі та створюють пряму загрозу життю цивільних моряків.

Україна продовжує фіксувати ці злочини та закликає міжнародну морську спільноту до рішучої реакції на атаки росії проти цивільного торговельного флоту", - наголошує "Адміністрація морських портів України".