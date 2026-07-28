Атаки РФ на півдні України: на Херсонщині загинули троє людей, на Запоріжжі є поранені. ФОТО

Російські війська атакували Херсонську, Запорізьку та Миколаївську області. Є загиблі й поранені, пошкоджено житло, портову інфраструктуру та цивільне судно.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Росіяни за добу вбили трьох жителів Херсонщини, ще 10 людей поранені

Минулої доби російські війська завдавали авіаударів, атакували безпілотниками та обстрілювали з артилерії населені пункти Херсонської області. Внаслідок ворожих атак загинули троє людей, ще десятеро дістали поранення, повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися понад 40 населених пунктів. Зокрема Антонівка, Станіслав, Широка Балка, Кізомис, Токарівка, Берислав, Тягинка, Львове, Миколаївка, Милове та Херсон. Окупанти били по критичній і соціальній інфраструктурі, а також житлових кварталах. Пошкоджено три багатоповерхові та вісім приватних будинків, заклад культури й приватні автомобілі.

Близько 04:30 російські війська обстріляли з артилерії Центральний район Херсона.

Внаслідок обстрілу загинув 61-річний чоловік, який дістав травми, несумісні з життям.

Також стало відомо про смерть двох жителів Херсона, які раніше зазнали важких поранень через російські атаки. 89-річна жінка була поранена напередодні внаслідок удару по Дніпровському району міста, а 58-річний чоловік дістав поранення 25 липня під час масованого обстрілу Корабельного району. Попри зусилля медиків, врятувати їх не вдалося.

Близько 06:10 російські військові скинули вибухівку з безпілотника поблизу маршрутного автобуса у Дніпровському районі Херсона.

Унаслідок атаки постраждала 62-річна жінка, яка перебувала поруч із місцем удару. Вона дістала вибухову травму та уламкове поранення лівого плеча. Медики надали їй допомогу на місці.

Водій і пасажири маршрутного автобуса не постраждали, однак у транспортному засобі вибито лобове скло.

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Понад 1100 ударів по Запорізькій області: поранено 14 людей, серед них троє дітей

Упродовж минулої доби російські війська завдали 1107 ударів по 49 населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району поранення дістали 14 людей, серед яких троє дітей, повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За даними обласної влади, окупанти завдали 16 авіаударів по Запоріжжю, Веселянці, Таврійському, Заливному, Юліївці, Самійлівці, Жовтій Кручі, Листівці, Микільському, Червоному Яру, Преображенці, Омельнику, Широкому, Сонячному та Долинці.

Крім того, ворог застосував 824 безпілотники різних модифікацій, переважно FPV-дрони, для атак на низку населених пунктів області.

Також зафіксовано чотири обстріли із реактивних систем залпового вогню по Лук'янівському та Малій Токмачці. Ще 263 артилерійські удари припали по населених пунктах різних районів області.

Вранці 28 липня російські війська атакували Запоріжжя. Під ударом опинився житловий район міста. Внаслідок атаки загорівся балкон на сьомому поверсі багатоповерхового житлового будинку.

"Ворог атакує обласний центр. Удару завдано по житловому району", – зазначив Федоров.

Згодом він уточнив, що через влучання виникла пожежа на балконі сьомого поверху багатоквартирного будинку. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

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Росіяни пошкодили цивільне судно та трансформатор на Миколаївщині

Протягом минулої доби російські війська атакували Миколаївську область ударними безпілотниками різних типів та FPV-дронами. Внаслідок обстрілів пошкоджено цивільне судно і трансформатор, постраждалих немає, повідомив т.в.о. начальника ОВА Георгій Решетілов.

Протягом дня ворог атакував ударними БпЛА типу Shahed/"Гербера" портову інфраструктуру. Внаслідок атаки пошкоджено цивільне судно. Обійшлося без постраждалих.

У Баштанському районі російські війська застосували безпілотник типу "Молнія" для удару по Березнегуватській громаді. Люди не постраждали.

Також у Миколаївському районі окупанти двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У селі Дніпровське пошкоджено трансформатор. Постраждалих немає.

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