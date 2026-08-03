Россияне атаковали саперов ГСЧС во время разминирования в Запорожском районе: двое раненых. ФОТО

В Запорожском районе российские войска нанесли прицельный удар по саперам ГСЧС во время проведения работ по разминированию. В результате удара двое спасателей получили ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщают в ГСЧС.

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"В Запорожском районе саперы ГСЧС попали под прицельную атаку РФ во время разминирования: 2 спасателя получили травмы", - говорится в сообщении.

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Пострадавшим медики оказали необходимую помощь.

"Несмотря на постоянную угрозу, сотрудники чрезвычайных служб продолжают выполнять свою работу, рискуя собственной жизнью ради безопасности людей", - подчеркнули в ГСЧС.

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