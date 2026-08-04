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Запорожье, Днепропетровская и Херсонская области под массированными ударами РФ: есть погибшие и десятки раненых

Обстрелы 4 июля

За прошедшие сутки российские войска продолжили обстрелы южных и восточных регионов Украины, применяя ударные беспилотники, авиацию, артиллерию и FPV-дроны. Больше всего пострадали Запорожская, Днепропетровская и Херсонская области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Запорожская область: двое погибших, 11 раненых

За сутки оккупанты нанесли 1049 ударов по 60 населенным пунктам Запорожской области, сообщил глава ОГА Иван Федоров.

В результате российских атак погибли два человека, еще 11 получили ранения.

Враг совершил 25 авиаударов, применил 791 беспилотник различных модификаций, преимущественно FPV, а также нанес 233 артиллерийских удара.

В Запорожье из-за удара по промышленному объекту возник пожар. Кроме того, в результате атаки дрона загорелся автомобиль. По предварительным данным, в обоих случаях обошлось без пострадавших.

За сутки поступило 109 сообщений о повреждении жилья, автомобилей и объектов инфраструктуры.

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Днепропетровская область: почти 20 атак за сутки

Российские войска почти 20 раз атаковали Днепропетровскую область беспилотниками, артиллерией и управляемыми авиабомбами, сообщил начальник ОГА Александр Ганж

Под ударами оказались Никопольский, Синельниковский и Павлоградский районы.

В Павлоградском районе пострадали два человека — 63-летняя женщина и 65-летний мужчина. Они будут лечиться амбулаторно.

В Днепре из-за вражеской атаки загорелись склады с продуктами. В Никопольском районе поврежден многоэтажный дом.

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Херсонская область: двое погибших и 18 раненых

За прошедшие сутки под вражескими авиационными, дронными и артиллерийскими ударами оказались более 40 населенных пунктов Херсонской области, в том числе Херсон.

По данным главы ОГА Александра Прокудина, в результате российской агрессии погибли два человека, ещё 18 получили ранения.

Повреждены девять многоэтажных домов, 12 частных домов, административные здания, автозаправочные станции, вышка сотовой связи, частное предприятие, автомобили скорой помощи и частный транспорт.

Утром российские войска атаковали с помощью дрона Центральный район Херсона. Пострадал 52-летний мужчина с взрывной и закрытой черепно-мозговыми травмами, контузией и осколочными ранениями.

Впоследствии беспилотник попал в одну из больниц города. Ранения получила 52-летняя медсестра. Также к медикам обратился 58-летний мужчина, пострадавший в результате еще одной атаки с использованием дрона в центре Херсона.

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Автор: 

Запорожье (3160) обстрел (34695) Херсон (3465) Запорожская область (4744) Днепропетровская область (5584) Херсонская область (5992) Никопольский район (857) Павлоградский район (178) Синельниковский район (593) Запорожский район (758) Херсонский район (985)
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