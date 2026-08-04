4 766 31
Горят склады с продуктами: Россия атаковала Днепр. ФОТО
В Днепре после вражеской атаки загорелись складские помещения с продуктами питания.
Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, сообщает Цензор.НЕТ.
Пожар на складах после удара
Враг нанес удар по городу еще вечером, в результате чего возник пожар на складах, где хранились продукты питания.
"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Ганжа.
На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они занимаются локализацией пожара.
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щоб ти здох в страшних муках , падло 🤬