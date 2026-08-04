Горят склады с продуктами: Россия атаковала Днепр. ФОТО

В Днепре после вражеской атаки загорелись складские помещения с продуктами питания.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пожар на складах после удара

Враг нанес удар по городу еще вечером, в результате чего возник пожар на складах, где хранились продукты питания.

"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Ганжа.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они занимаются локализацией пожара.

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