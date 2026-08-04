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Новости Фото Атака на Днепр
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Горят склады с продуктами: Россия атаковала Днепр. ФОТО

В Днепре после вражеской атаки загорелись складские помещения с продуктами питания.

Об этом говорится в сообщении главы Днепропетровской областной военной администрации Александра Ганжи, сообщает Цензор.НЕТ.

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Пожар на складах после удара

Враг нанес удар по городу еще вечером, в результате чего возник пожар на складах, где хранились продукты питания.

"Враг атаковал Днепр. Загорелись склады с продуктами питания. Информация о пострадавших уточняется", - сообщил Ганжа.

На месте происшествия продолжают работать спасатели. Они занимаются локализацией пожара. 

Пожар в Днепре

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Власть не слышит народ": в городах Украины 19-й день подряд продолжаются акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепр (4777) обстрел (34695) пожар (6248) атака (1891) Днепропетровская область (5584) Днепровский район (458)
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Топ комментарии
+6
Зараз взагалі не можна нічого тримати на великих складах. Тільки справа часу коли рашисти їх знищать. Все повинно бути роздано людям або розосереджено малими партіями по всій країні
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04.08.2026 00:29 Ответить
+5
Кремлівський вибл@док ,
щоб ти здох в страшних муках , падло 🤬
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04.08.2026 00:15 Ответить
+4
Для ЦАРЯ підлизнути Макрону це важливіше за проблеми прифронтових областей України!
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04.08.2026 00:34 Ответить

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