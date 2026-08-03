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Новости Фото Отставка Федорова
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"Власть не слышит народ": в городах Украины 19-й день подряд продолжаются акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 3 августа, в ряде городов Украины уже 19-й день подряд продолжались митинги, участники которых требуют восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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19-й день протестов 

В частности, митинги прошли в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Харькове, Ривном, Ивано-Франковске, Николаеве и Днепре.

Традиционно участники акций пели гимн Украины и почтили память погибших в войне минутой молчания.

Протестующие вышли с плакатами с надписями: "Коммуникация — явно не ваше, как и честность", "Народ Украины — это диалог в обществе, а не монолог власти", "Верните Федорова", "Власть не слышит народ", "Признание ошибок вызывает уважение", "Федоров — министр обороны", "Умерова прочь!".

протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"
протесты
Фото: "Суспильне"

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Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Днепр (4777) Киев (27182) Львов (4838) протест (5991) Федоров Михаил (941) Днепропетровская область (5578) Львовская область (3362) Днепровский район (458) Львовский район (311)
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Топ комментарии
+20
Так Федоров вас же кинув , за що стоїте?
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03.08.2026 22:31 Ответить
+12
Тут Умєрова на СЗР, а з нього такий розвідник, як з Баканова - СБУшник. Жаль псу Патрону не знайшлося місця хоч в ОПі, все одно вже гірше не буде.., але це не точно)
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03.08.2026 22:39 Ответить
+9
Федоров, як "німецька порноактриса, яка готова прийняти будь-яку кількість з будь-якого боку", тому так скиглить, що хоче мародерити тільки в МО)
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03.08.2026 22:41 Ответить

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