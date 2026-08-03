"Власть не слышит народ": в городах Украины 19-й день подряд продолжаются акции с требованием вернуть Федорова на пост министра обороны. ФОТОРЕПОРТАЖ

В понедельник, 3 августа, в ряде городов Украины уже 19-й день подряд продолжались митинги, участники которых требуют восстановить Михаила Федорова в должности министра обороны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

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19-й день протестов

В частности, митинги прошли в Киеве, Львове, Одессе, Тернополе, Харькове, Ривном, Ивано-Франковске, Николаеве и Днепре.

Традиционно участники акций пели гимн Украины и почтили память погибших в войне минутой молчания.

Протестующие вышли с плакатами с надписями: "Коммуникация — явно не ваше, как и честность", "Народ Украины — это диалог в обществе, а не монолог власти", "Верните Федорова", "Власть не слышит народ", "Признание ошибок вызывает уважение", "Федоров — министр обороны", "Умерова прочь!".

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Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский уволил Александра Сырского с должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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