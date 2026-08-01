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Каленюк о протесте в Киеве: Президент должен перестать "сцать в глаза" и объяснить реальную причину увольнения Федорова
Накануне в Киеве прошло протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.
Как сообщает Цензор.НЕТ, в ней приняла участие и поделилась своими впечатлениями исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.
"Нас было очень много! И требования очень простые: президент должен объяснить реальную причину увольнения Федорова. Перестать "сцять в глаза" и считать нас идиотами. Если нет обоснованных причин, вернуть то, что работает", - пояснила она.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.
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