Каленюк о протесте в Киеве: Президент должен перестать "сцать в глаза" и объяснить реальную причину увольнения Федорова

Накануне в Киеве прошло протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ней приняла участие и поделилась своими впечатлениями исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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"Нас было очень много! И требования очень простые: президент должен объяснить реальную причину увольнения Федорова. Перестать "сцять в глаза" и считать нас идиотами. Если нет обоснованных причин, вернуть то, что работает", - пояснила она.







Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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