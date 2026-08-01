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Новости Фото Отставка Федорова
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Каленюк о протесте в Киеве: Президент должен перестать "сцать в глаза" и объяснить реальную причину увольнения Федорова

Накануне в Киеве прошло протестное шествие против отставки Михаила Федорова с поста министра обороны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, в ней приняла участие и поделилась своими впечатлениями исполнительный директор Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк.

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"Нас было очень много! И требования очень простые: президент должен объяснить реальную причину увольнения Федорова. Перестать "сцять в глаза" и считать нас идиотами. Если нет обоснованных причин, вернуть то, что работает", - пояснила она.

Каленюк на митинге
Каленюк на митинге
Каленюк на митинге

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ровно, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на должность министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого.

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Автор: 

Зеленский Владимир (25403) протест (5989) Федоров Михаил (938) Каленюк Дарья (50)
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Топ комментарии
+16
Ішак поинен піти увідставку,все інше ніякого позитивного результату не дасть.
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01.08.2026 10:58 Ответить
+15
Нам пояснення Зеленського не потрібні, нам потрібні рефооми армії! Пояснення Зеленський буде давати слідчому та суддям!
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01.08.2026 10:54 Ответить
+9
зеленський по своїй нікчемній натурі сцикун зрадливий
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01.08.2026 10:59 Ответить

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