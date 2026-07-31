Федоров заявил, что во время войны не перейдет в оппозицию к Зеленскому: "Не хочу искусственного втягивания в политику"

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время войны не будет переходить в политическую оппозицию президенту Владимиру Зеленскому. Также он сказал, что не согласится на возвращение в правительство, за исключением должности главы Минобороны.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Федоров не хочет "искусственного" втягивания в политику

Также экс-чиновник заявил, что не будет встречаться на улице с участниками акций протеста, выступающими за его восстановление в должности министра обороны.

"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — заявил Федоров.

Он добавил, что не воспринимает это как "политическую борьбу", и отказался обсуждать частные беседы с президентом или причины своего увольнения.

По словам Федорова, он стремится к тому, чтобы противостояние между протестующими и президентом сосредоточилось не на его личной должности, а на военной стратегии.

Читайте также: Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, — Шабунин

Отставка Федорова

14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.

15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.

Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.

16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.

Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.

Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

Читайте также: Федорова сняли с должности из-за глубинных причин, которые Зеленский не озвучил, — Бутусов