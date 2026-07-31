РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
15090 посетителей онлайн
Новости Отставка Федорова
1 429 37

Федоров заявил, что во время войны не перейдет в оппозицию к Зеленскому: "Не хочу искусственного втягивания в политику"

Федоров

Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время войны не будет переходить в политическую оппозицию президенту Владимиру Зеленскому. Также он сказал, что не согласится на возвращение в правительство, за исключением должности главы Минобороны.

Об этом он заявил в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Федоров не хочет "искусственного" втягивания в политику 

Также экс-чиновник заявил, что не будет встречаться на улице с участниками акций протеста, выступающими за его восстановление в должности министра обороны.

"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — заявил Федоров.

Он добавил, что не воспринимает это как "политическую борьбу", и отказался обсуждать частные беседы с президентом или причины своего увольнения.

По словам Федорова, он стремится к тому, чтобы противостояние между протестующими и президентом сосредоточилось не на его личной должности, а на военной стратегии.

Читайте также: Зеленский уволил Федорова, потому что тот мешал друзьям президента воровать при закупках оружия, — Шабунин

Отставка Федорова

  • 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
  • 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
  • Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
  • 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
  • Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
  • Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
  • 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого

Читайте также: Федорова сняли с должности из-за глубинных причин, которые Зеленский не озвучил, — Бутусов

Автор: 

оппозиция (5265) протест (5984) Федоров Михаил (931)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
ну красти ви ж разом із зе навчились
показать весь комментарий
31.07.2026 19:29 Ответить
+8
Проект вова --міша розрахований на наших лохів і баранів,вони не зменшуються ,а навіть збільшуються Бо ті розумні,патріотичні давно загинули на фронті добровільно пішовши на захист Укрїни,а таке бидло разом з федоровим залишилось розкрадати державу і її знищувати Лохотрон в дії
показать весь комментарий
31.07.2026 19:33 Ответить
+6
це клоунада для бидла, ніхто ні а яку опозицію один для одного не переходив і ніколи не перейде.
пора розумнішати
показать весь комментарий
31.07.2026 19:38 Ответить

Загрузка...

 
 