Федоров заявил, что во время войны не перейдет в оппозицию к Зеленскому: "Не хочу искусственного втягивания в политику"
Бывший министр обороны Михаил Федоров заявил, что во время войны не будет переходить в политическую оппозицию президенту Владимиру Зеленскому. Также он сказал, что не согласится на возвращение в правительство, за исключением должности главы Минобороны.
Об этом он заявил в интервью The New York Times, сообщает Цензор.НЕТ.
Федоров не хочет "искусственного" втягивания в политику
Также экс-чиновник заявил, что не будет встречаться на улице с участниками акций протеста, выступающими за его восстановление в должности министра обороны.
"Я не хочу, чтобы эта ситуация искусственно втягивала меня в политику", — заявил Федоров.
Он добавил, что не воспринимает это как "политическую борьбу", и отказался обсуждать частные беседы с президентом или причины своего увольнения.
По словам Федорова, он стремится к тому, чтобы противостояние между протестующими и президентом сосредоточилось не на его личной должности, а на военной стратегии.
Отставка Федорова
- 14 июля Верховная Рада поддержала постановление об отставке премьер-министра Юлии Свириденко. Вместе с ней автоматически ушла в отставку вся команда Кабмина.
- 15 июля Михаил Федоров заявил, что уходит с поста главы Минобороны.
- Акции в поддержку Михаила Федорова прошли в Днепре, Ривном, Запорожье, Луцке, Черкассах и других городах. Участники протестуют против его отставки.
- 16 июля Верховная Рада проголосовала за назначение нового состава Кабинета Министров Украины. Премьер-министр — Сергей Корецкий.
- Президент Владимир Зеленский сообщил, что выдвинет Евгения Хмару на должность министра обороны Украины. До этого он поручил Хмаре исполнять обязанности главы Минобороны.
- Протесты против отставки Федорова продолжились в украинских городах. Помимо требования вернуть Федорова на пост министра обороны, люди требовали уволить главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
- 21 июля президент Владимир Зеленский освободил Александра Сырского от должности главнокомандующего ВСУ. Вместо него назначил генерала Михаила Драпатого
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