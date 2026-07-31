Федоров заявив, що під час війни не перейде в опозицію до Зеленського: Не хочу штучного втягування в політику
Колишній міністр оборони Михайло Федоров заявив, що під час війни не переходитиме у політичну опозицію до президента Володимира Зеленського. Також він сказав, що не погодиться на повернення до уряду, окрім як на посаду глави Міноборони.
Про це він сказав в інтерв'ю для The New York Times, інформує Цензор.НЕТ.
Федоров не хоче "штучного" втягнення в політику
Також ексурядовець заявив, що не зустрічатиметься на вулиці з учасниками акцій протесту, які виступають за його поновлення на посаді міністра оборони.
"Я не хочу, щоб ця ситуація штучно втягувала мене в політику", - заявив Федоров.
Він додав, що не сприймає це як "політичну боротьбу", і відмовився обговорювати приватні розмови з президентом або причини свого звільнення.
За словами Федорова, він прагне, щоб протистояння між протестувальниками та президентом зосередилося не на його особистій посаді, а на військовій стратегії.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого
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