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Новини Фото Відставка Федорова
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Каленюк про протест у Києві: Президент має перестати "сцяти в очі" і пояснити реальну причину звільнення Федорова. ВІДЕО+ФОТО

Напередодні в Києві відбулася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, її відвідала та поділилась своїми враженнями виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

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"Нас було дуже багато! І вимоги дуже прості: президент має пояснити реальну причину звільнення Федорова. Перестати "сцяти в очі" та мати нас за ідіотів. Якщо немає обґрунтованих причин, повернути назад те, що працює", - пояснила вона.

Каленюк на мітингу
Каленюк на мітингу
Каленюк на мітингу

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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Автор: 

Зеленський Володимир (26553) протест (2485) Федоров Михайло (1151) Каленюк Дар’я (52)
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Топ коментарі
+7
Ішак поинен піти увідставку,все інше ніякого позитивного результату не дасть.
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01.08.2026 10:58 Відповісти
+7
зеленський по своїй нікчемній натурі сцикун зрадливий
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01.08.2026 10:59 Відповісти
+6
Нам пояснення Зеленського не потрібні, нам потрібні рефооми армії! Пояснення Зеленський буде давати слідчому та суддям!
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01.08.2026 10:54 Відповісти

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