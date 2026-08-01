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Каленюк про протест у Києві: Президент має перестати "сцяти в очі" і пояснити реальну причину звільнення Федорова. ВІДЕО+ФОТО
Напередодні в Києві відбулася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.
Як інформує Цензор.НЕТ, її відвідала та поділилась своїми враженнями виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.
"Нас було дуже багато! І вимоги дуже прості: президент має пояснити реальну причину звільнення Федорова. Перестати "сцяти в очі" та мати нас за ідіотів. Якщо немає обґрунтованих причин, повернути назад те, що працює", - пояснила вона.
Відставка Федорова
- 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
- 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
- Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
- 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
- Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
- 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.
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+7 Пятачок #618041
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+7 Yurii #603620
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+6 Igor Liashenko #598365
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