Каленюк про протест у Києві: Президент має перестати "сцяти в очі" і пояснити реальну причину звільнення Федорова. ВІДЕО+ФОТО

Напередодні в Києві відбулася протестна хода проти відставки Михайла Федорова з поста міністра оборони.

Як інформує Цензор.НЕТ, її відвідала та поділилась своїми враженнями виконавча директорка Центру протидії корупції Дар'я Каленюк.

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"Нас було дуже багато! І вимоги дуже прості: президент має пояснити реальну причину звільнення Федорова. Перестати "сцяти в очі" та мати нас за ідіотів. Якщо немає обґрунтованих причин, повернути назад те, що працює", - пояснила вона.







Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр — Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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