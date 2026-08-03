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Новини Фото Відставка Федорова
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"Влада не чує народ": у містах України 19-й день поспіль тривають акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони. ФОТОрепортаж

У понеділок, 3 серпня, у низці міст України 19-й день поспіль тривали мітинги, учасники яких вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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19-й день протестів 

Зокрема, мітинги відбулися у Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Миколаєві та Дніпрі.

Традиційно учасники акцій співали гімн України та вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання.

Протестувальники вийшли з картонками із написами: "Комунікація — явно не ваше, як і чесність", "Народ України — це про діалог у суспільстві, а не монолог влади", "Поверніть Федорова", "Влада не чує народ", "Визнання помилок викликає повагу", "Федоров — міністр оборони", "Умєрова геть!".

протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне
протести
Фото: Суспільне

Читайте також: Федоров заявив, що під час війни не перейде в опозицію до Зеленського: Не хочу штучного втягування в політику

Відставка Федорова

  • 14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.
  • 15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.
  • Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.
  • 16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.
  • Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.
  • Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.
  • 21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

Дивіться також: Каленюк про протест у Києві: Президент має перестати "сцяти в очі" і пояснити реальну причину звільнення Федорова. ВІДЕО+ФОТО

Автор: 

Дніпро (3140) Київ (16755) Львів (2524) протест (2491) Федоров Михайло (1154) Дніпропетровська область (5144) Львівська область (2656) Дніпровський район (468) Львівський район (322)
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Топ коментарі
+9
Так Федоров вас же кинув , за що стоїте?
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03.08.2026 22:31 Відповісти
+4
Оце цирк, Федоров вас послав, мабуть у нього були цікавіші пропозиції
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03.08.2026 22:37 Відповісти
+4
Тут Умєрова на СЗР, а з нього такий розвідник, як з Баканова - СБУшник. Жаль псу Патрону не знайшлося місця хоч в ОПі, все одно вже гірше не буде.., але це не точно)
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03.08.2026 22:39 Відповісти

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