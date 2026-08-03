"Влада не чує народ": у містах України 19-й день поспіль тривають акції з вимогою повернути Федорова на посаду міністра оборони. ФОТОрепортаж

У понеділок, 3 серпня, у низці міст України 19-й день поспіль тривали мітинги, учасники яких вимагають повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Суспільне".

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19-й день протестів

Зокрема, мітинги відбулися у Києві, Львові, Одесі, Тернополі, Харкові, Рівному, Івано-Франківську, Миколаєві та Дніпрі.

Традиційно учасники акцій співали гімн України та вшанували загиблих у війні хвилиною мовчання.

Протестувальники вийшли з картонками із написами: "Комунікація — явно не ваше, як і чесність", "Народ України — це про діалог у суспільстві, а не монолог влади", "Поверніть Федорова", "Влада не чує народ", "Визнання помилок викликає повагу", "Федоров — міністр оборони", "Умєрова геть!".

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

Фото: Суспільне

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Відставка Федорова

14 липня Верховна Рада підтримала постанову про відставку прем’єр-міністерки Юлії Свириденко. Разом із нею автоматично у відставку пішов весь склад Кабміну.

15 липня Михайло Федоров заявив, що йде з посади керівника Міноборони.

Акції на підтримку Михайла Федорова відбулися в Дніпрі, Рівному, Запоріжжі, Луцьку, Черкасах та інших містах. Учасники протестують проти його відставки.

16 липня Верховна Рада проголосувала за призначення нового складу Кабінету Міністрів України. Прем'єр-міністр - Сергій Корецький.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що подасть Євгенія Хмару на посаду міністра оборони України. До цього він доручив Хмарі виконувати обов'язки очільника Міноборони.

Протести проти відставки Федорова продовжилися в українських містах. Крім вимоги повернути Федорова на посаду міністра оборони, люди вимагали звільнити головкома ЗСУ Олександра Сирського.

21 липня президент Володимир Зеленський звільнив Олександра Сирського з посади головнокомандувача ЗСУ. Натомість призначив генерала Михайла Драпатого.

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