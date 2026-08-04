Палають склади з продуктами: росія атакувала Дніпро. ФОТО

У Дніпрі після ворожої атаки спалахнули складські приміщення з продуктами харчування.

Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, інформує Цензор.НЕТ.

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Пожежа на складах після удару

Ворог завдав удару по місту ще ввечері, внаслідок чого виникла пожежа на складах, де зберігалися харчові продукти.

"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомив Ганжа.

На місці події продовжують працювати рятувальники. Вони займаються локалізацією пожежі.

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