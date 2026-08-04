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Палають склади з продуктами: росія атакувала Дніпро. ФОТО
У Дніпрі після ворожої атаки спалахнули складські приміщення з продуктами харчування.
Про це йдеться у повідомленні голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі, інформує Цензор.НЕТ.
Пожежа на складах після удару
Ворог завдав удару по місту ще ввечері, внаслідок чого виникла пожежа на складах, де зберігалися харчові продукти.
"Ворог атакував Дніпро. Зайнялися склади з продуктами харчування. Інформація щодо постраждалих уточнюється", – повідомив Ганжа.
На місці події продовжують працювати рятувальники. Вони займаються локалізацією пожежі.
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