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Новини Обстріли Дніпропетровщини Атака на Дніпро
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Горять склади з продуктами харчування: РФ атакувала Дніпро

РФ вдарила по складах з продуктами у Дніпрі: що відомо?

Російські окупанти атакували Дніпро.

Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на місто.

Згодом стало відомо, що росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялися склади з продуктами харчування.

Інформація щодо постраждалих уточнюється.

Читайте: Росія атакувала Дніпропетровщину та Харківщину: є загиблий, пошкоджено будинки й підприємства. ФОТОрепортаж

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Дніпро (3140) обстріл (35974) Дніпропетровська область (5139) Дніпровський район (468)
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