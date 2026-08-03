Горять склади з продуктами харчування: РФ атакувала Дніпро
Російські окупанти атакували Дніпро.
Про це повідомив глава ОВА Ганжа, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Повітряні сили попереджали про рух реактивного БпЛА на місто.
Згодом стало відомо, що росіяни атакували Дніпро, внаслідок чого зайнялися склади з продуктами харчування.
Інформація щодо постраждалих уточнюється.
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