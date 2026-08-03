Росія атакувала Дніпропетровщину та Харківщину: є загиблий, пошкоджено будинки й підприємства. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Дніпропетровській та Харківській областях. Унаслідок атак одна людина загинула, ще одна зазнала поранень, пошкоджено житлові будинки, підприємства, транспорт і об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дніпропетровщина

За даними обласної влади, ворог понад 10 разів атакував два райони області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у приватних будинках.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Харківщина

Під російськими ударами перебували Харків та ще 17 населених пунктів області, повідомив начальник ОВа Олег Синєгубов

У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, особу загиблого наразі встановлюють. У селі Федорівка Вільхуватської громади поранення дістала 73-річна жінка.

За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували три БпЛА типу "Герань-2", один дрон "Ланцет", три безпілотники "Молнія", дев'ять FPV-дронів та ще 44 безпілотники, тип яких встановлюється.

Пошкоджена цивільна інфраструктура:

у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство та автозаправну станцію.

у Богодухівському районі пошкоджені магазин, цивільне підприємство, офіс, автомобіль, а також три приватні будинки та три господарські споруди.

у Куп'янському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків, гаража та кількох автомобілів у Федорівці, Шевченковому, Мирному та Великому Бурлуку.

в Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль і приватний будинок.

у Харківському районі внаслідок ударів пошкоджено поштовий термінал, дві вантажівки, шість автомобілів, два причепи, а також приватний будинок і ще один легковий автомобіль.

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