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Новини Фото Обстріли Харківщини Обстріли Дніпропетровщини
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Росія атакувала Дніпропетровщину та Харківщину: є загиблий, пошкоджено будинки й підприємства. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби російські війська завдали ударів по Дніпропетровській та Харківській областях. Унаслідок атак одна людина загинула, ще одна зазнала поранень, пошкоджено житлові будинки, підприємства, транспорт і об'єкти цивільної інфраструктури.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Дніпропетровщина

За даними обласної влади, ворог понад 10 разів атакував два райони області безпілотниками.

У Дніпрі пошкоджено багатоквартирний житловий будинок.

На Нікопольщині під ударами опинилися Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Внаслідок обстрілів виникли пожежі у приватних будинках.

За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

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Обстріли Дніпропевтрощини
Обстріли Дніпропевтрощини
Обстріли Дніпропевтрощини

Харківщина

Під російськими ударами перебували Харків та ще 17 населених пунктів області, повідомив начальник ОВа Олег Синєгубов

У селищі Новий Коротич Пісочинської громади загинула людина, особу загиблого наразі встановлюють. У селі Федорівка Вільхуватської громади поранення дістала 73-річна жінка.

За інформацією обласної військової адміністрації, окупанти застосували три БпЛА типу "Герань-2", один дрон "Ланцет", три безпілотники "Молнія", дев'ять FPV-дронів та ще 44 безпілотники, тип яких встановлюється.

Пошкоджена цивільна інфраструктура:

  • у Харкові пошкоджено багатоквартирний будинок, цивільне підприємство та автозаправну станцію.
  • у Богодухівському районі пошкоджені магазин, цивільне підприємство, офіс, автомобіль, а також три приватні будинки та три господарські споруди.
  • у Куп'янському районі зафіксовано пошкодження приватних будинків, гаража та кількох автомобілів у Федорівці, Шевченковому, Мирному та Великому Бурлуку.
  • в Ізюмському районі пошкоджено цивільне підприємство, автомобіль і приватний будинок.
  • у Харківському районі внаслідок ударів пошкоджено поштовий термінал, дві вантажівки, шість автомобілів, два причепи, а також приватний будинок і ще один легковий автомобіль.

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дніпропетровщина,харківщина

Автор: 

Дніпро (3139) обстріл (35974) Харків (5648) Нікополь (1569) Дніпропетровська область (5139) Харківська область (3056) Дніпровський район (467) Нікопольський район (858) Богодухівський район (200) Ізюмський район (263) Куп’янський район (779) Харківський район (1045) Новий Коротич (2)
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