Росія вдарила по терміналу "Нової пошти" під Харковом: загинула людина

Вдень 2 серпня російські війська завдали удару по терміналу "Нової пошти" у передмісті Харкова. Загорілися вантажні автомобілі, контейнери та обладнання, пожежу локалізовано, підтверджено загибель людини.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Олег Синєгубов.

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"Внаслідок ворожого удару по передмістю Харкова спалахнули вантажні автомобілі, контейнери та обладнання поштового термінала", - йдеться в повідомленні.

Згодом місцеві телеграм-канали повідомили, що ворог вкотре вдарив по "Новій пошті" у Коротичах.

Під час аварійно-рятувальних робіт стало відомо, що внаслідок удару загинула людина.

Наразі пожежа локалізована. Правоохоронці, медики та рятувальники ще проводять обхід території, щоб виявити можливих постраждалих.

Ліквідація наслідків удару триває.

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