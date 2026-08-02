Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: погиб человек

Днем 2 августа российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование; пожар локализован, подтверждена гибель одного человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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"В результате вражеского удара по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала", — говорится в сообщении.

Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили, что враг в очередной раз нанес удар по "Новой почте" в Коротичах.

В ходе аварийно-спасательных работ стало известно, что в результате удара погиб человек.

В настоящее время пожар локализован. Правоохранители, медики и спасатели продолжают обход территории, чтобы обнаружить возможных пострадавших.

Ликвидация последствий удара продолжается.

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