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Новости Обстрелы Харьковщина
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Россия нанесла удар по терминалу "Новой почты" под Харьковом: погиб человек

Российский удар по терминалу "Новой почты" в Харьковской области: пожар локализован, есть погибший

Днем 2 августа российские войска нанесли удар по терминалу "Новой почты" в пригороде Харькова. Загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование; пожар локализован, подтверждена гибель одного человека.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил глава ОГА Олег Синегубов.

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"В результате вражеского удара по пригороду Харькова загорелись грузовые автомобили, контейнеры и оборудование почтового терминала", — говорится в сообщении.

Впоследствии местные Telegram-каналы сообщили, что враг в очередной раз нанес удар по "Новой почте" в Коротичах

В ходе аварийно-спасательных работ стало известно, что в результате удара погиб человек.

В настоящее время пожар локализован. Правоохранители, медики и спасатели продолжают обход территории, чтобы обнаружить возможных пострадавших. 

Ликвидация последствий удара продолжается.

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обстрел (34667) Новая почта (90) Харьковская область (3028) Харьковский район (1044) Коротыч (5)
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